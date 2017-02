Jager van Lars Kepler bestormt boekenlijst

ANP Jager van Lars Kepler bestormt boekenlijst

AMSTERDAM - Het nieuwe boek Jager van Lars Kepler doet het goed. Het boek komt nieuw binnen op de eerste plek ik de Boeken Top 10. Daarmee lost Kepler, het pseudoniem van het Zweedse schrijversechtpaar Ahndoril, Benji Davies af, die de twee weken ervoor met De kleine walvis op de eerste plaats prijkte.

Door ANP - 15-2-2017, 12:03 (Update 15-2-2017, 12:03)

Jager is het zesde deel van de serie rondom inspecteur Joona Linna, die in het nieuwste deel wordt benaderd voor een geheime opdracht rondom een mysterieuze moordenaar. Die lijkt willekeurig slachtoffers te maken. Het enige wat de slachtoffers gemeen lijken te hebben is het kinderliedje dat ze horen.

De ondergrondse spoorweg van Colson Whitehead, die vorige week nog op de achtste plaats stond, staat nu op de tweede plek. Bestseller Judas van Astrid Holleeder doet het nog steeds goed. De familiekroniek completeert net als vorige week de top 3.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Lars Kepler - Jager

2. (8) Colson Whitehead - De ondergrondse spoorweg

3. (3) Astrid Holleeder - Judas. Een familiekroniek

4. (2) Tim Hofman - Gedichten van de broer van Roos

5. (1) Benji Davies - De kleine walvis (mini-editie)

6. (4) Pierre Jarawan - De zoon van de verhalenverteller

7. (11) Hendrik Groen - Pogingen iets van het leven te maken

8. (10) Elena Ferrante - De geniale vriendin

9. (-) Yael Adler - De huid

10. (5) Fajah Lourens - Killerbody dieet