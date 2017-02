Toon Thuis blijft volk trekken

SITTARD - De tijdelijke tentoonstelling over Toon Hermans in het voormalige V&D-gebouw in Sittard heeft volgens een woordvoerster inmiddels tegen de 20.000 bezoekers getrokken. De expositie Toon Thuis, die verlengd wordt tot en met 31 maart, is inmiddels uitgebreid met het onderwerp Toon en carnaval.

Door ANP - 15-2-2017, 11:43 (Update 15-2-2017, 11:43)

Er wordt ingegaan op Hermans en het carnaval speciaal in Sittard, waar de entertainer ruim honderd jaar geleden geboren werd. Hij schreef er speciale liedjes voor, die in de stad nog steeds worden aangeheven. Verder zijn er filmbeelden en foto's van Toon op het carnaval, ook als privévierder, en carnavalsspullen uit zijn nalatenschap.

De tentoonstelling is overigens met carnaval zelf gesloten, want het museum zit aan de markt van Sittard, waar het meeste feestgedruis zal plaatshebben.

De tijdelijke expositie werd eind augustus geopend. De gemeente Sittard speelt nog steeds met de gedachte een permanent museum op te richten voor haar beroemdste kind, maar concreet zijn de plannen nog niet.