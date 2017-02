Haitink weer voor Concertgebouworkest

AMSTERDAM - Dirigent Bernard Haitink staat vanaf donderdag in Amsterdam weer voor het Koninklijk Concertgebouworkest. Het is dit seizoen zestig jaar geleden dat de nu bijna 88-jarige maestro voor het gezelschap debuteerde.

Door ANP - 14-2-2017, 12:52 (Update 14-2-2017, 12:52)

Donderdag, vrijdag en zondag leidt Haitink het orkest bij het spelen van werken van Claude Debussy en Anton Bruckner. Het zijn de enige concerten die Haitink dit seizoen bij het Concertgebouworkest dirigeert. Inmiddels zijn er echter ook alweer plannen voor het voorjaar van 2018. Dan willen Haitink en het orkest samen de Negende Symfonie van Gustav Mahler ten gehore brengen.

Haitink maakte zijn debuut bij het Concertgebouworkest als invaller op 7 november 1956 en was er chef-dirigent van 1961 tot en met 1988. In 1999 kreeg hij van het orkest de titel van eredirigent. De relatie was niet altijd rozengeur en maneschijn. Zo ontstond er enkele jaren geleden nog een fikse ruzie tussen de dirigent en het orkest over het 125-jarig jubileum van het gezelschap. Het conflict werd later bijgelegd.

Het concert van komende zondagmiddag wordt rechtstreeks uitgezonden via NPO Radio 4. Het programma met werk van Debussy en Bruckner is volgens Haitink zelf 'een heel gekke combinatie', maar hij volgt er 'twee levenslange liefdes' mee.