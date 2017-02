Toneelstuk over gijzeling in Moskous theater

AMSTERDAM - Regisseuse en producente Dorothea Nikiporczyk bezorgt ons land een Nederlandse versie van Nord-Ost, een toneelstuk over de waargebeurde gijzeling van musicalpubliek in 2002 in Moskou.

Door ANP - 13-2-2017, 18:12 (Update 13-2-2017, 18:12)

Tsjetsjeense militanten drongen destijds het Dubrovkatheater binnen om het publiek tweeëneenhalve dag gegijzeld te houden. Uiteindelijk zouden er, bij de bevrijdingsactie, meer dan honderd doden vallen door met name het gebruik van een verdovingsgas.

'Nord-Ost' is oorspronkelijk geschreven door de Duitser Torsten Buchsteiner en ook al in zijn land opgevoerd. Het drama wordt verteld vanuit het perspectief van drie vrouwen.

Verlies

De 57 uur durende gijzeling wordt belicht vanuit een gijzelaarster, een gijzelneemster en een hulpverleenster, maar hun relazen gaan volgens de makers eigenlijk allemaal over verlies, angst, verdriet, eenzaamheid en oorlog. ,,Ik wil mensen intens laten voelen dat we diep van binnen hetzelfde zijn en dat we in bepaalde extreme omstandigheden allemaal in staat zijn grenzen te overschrijden'', aldus Nikiporczyk.

De drie vrouwen worden in de Nederlandstalige versie gespeeld door Catalijn Willemsen, Susannah Elmecky en Lilja Björk Hermannsdóttir.

'Nord-Ost' werd voor ons land vertaald door Richard Gonlag. Het stuk is vooralsnog op 25 en 26 februari te zien in het Compagnietheater in Amsterdam.