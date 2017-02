Trump stimuleert boekverkoop Atwood

ANP Trump stimuleert boekverkoop Atwood

HAVANA - De verkiezing van Donald Trump tot de 45e Amerikaanse president heeft ook de verkoopcijfers van Margaret Atwood gestimuleerd. Maar dat is geen onverdeeld genoegen, zei ze als eregaste op de internationale boekenbeurs van Havana. De bekendste Canadese schrijfster (77) vindt het uitermate verontrustend dat haar roman The Handmaid's Tale' (Het verhaal van de dienstmaagd), die een afschrikwekkend toekomstbeeld schetst, terug is op de bestsellerlijsten.

Door ANP - 11-2-2017, 14:47 (Update 11-2-2017, 14:48)

Het boek uit 1985 gaat over een theocratisch dictatorschap in de Verenigde Staten, waar vrouwen gedwongen worden kinderen te baren voor de regerende elite. ,,Toen het verscheen werd het beschouwd als erg vergezocht. Maar toen ik het opschreef, was ik er wel van overtuigd dat ik niet zomaar iets verzon dat nog nooit ergens door mensen was gedaan'', zei Atwood.

Ze liet zich destijds inspireren door grondige bestudering van het puriteinse 'New England' in de zeventiende eeuw. ,,Je ziet daarvan nu weer iets opborrelen'', stelde ze, verwijzend naar onder meer het abortusbeleid dat de regering Trump voorstaat.

George Orwell's '1984', geschreven in 1949, staat ook weer volop in de belangstelling, evenals 'Het complot tegen Amerika' van Philip Roth uit 2004.