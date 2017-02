Melkmeisje uit logeren naar het Louvre

AMSTERDAM - Het melkmeisje van Johannes Vermeer gaat op reis naar Parijs. Het Rijksmuseum in Amsterdam leent het beroemde schilderij uit circa 1660 uit aan Musée du Louvre, waar het van 22 februari tot 22 mei is te zien.

Door ANP - 9-2-2017, 15:24 (Update 9-2-2017, 15:24)

Het melkmeisje maakt deel uit van de tentoonstelling 'Vermeer et les maîtres de la peinture de genre', over de schilderkunst van de Gouden Eeuw. Het is de eerste keer dat het kunstwerk in het Louvre is te zien. Het schilderij reisde wel twee keer eerder naar Parijs. De laatste keer was in 1966 naar Musée de l'Orangerie.

Het werk is in het Louvre te zien met elf andere werken van Vermeer, een derde van zijn oeuvre. Dit in samenhang met tijdgenoten als Gerrit Dou, Gerard ter Borch, Jan Steen, Pieter de Hooch en Gabriel Metsu. Het Rijksmuseum leent voor de expositie ook twee werken van Ter Borch uit en een van Hendrick Sorgh.