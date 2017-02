'Almodóvar overweegt film Van der Dussen'

MADRID - De Spaanse regisseur Pedro Almodóvar overweegt een film te maken over het lot van de Nederlander Romano van der Dussen, die twaalf jaar onschuldig vastzat in Spanje. De krant ABC meldde donderdag dat Almodóvar via zijn filmproductiemaatschappij El Deseo hier de advocaat van Van der Dussen over heeft benaderd.

Door ANP - 9-2-2017, 15:11 (Update 9-2-2017, 15:11)

De op Mallorca wonende Van der Dussen kwam een jaar geleden na twaalf jaar vrij dankzij DNA-materiaal dat zijn onschuld aantoonde. Hij was tot vijftien jaar veroordeeld wegens een verkrachting en aanrandingen die in 2003 zijn gepleegd in Fuengirola aan de Costa del Sol. Uiteindelijk bekende de Britse dader de verkrachting in 2015.

Van der Dussen heeft tegen Spaanse media gezegd nog niet zelf met Almodóvar te hebben gesproken. Hij heeft de advocaat wel toestemming gegeven documentatie over zijn lot aan de beroemde Spaanse regisseur te tonen. Van der Dussen eist ondertussen een schadevergoeding van 6 miljoen euro van de Spaanse staat.