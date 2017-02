Het puttertje krijgt eigen website

DEN HAAG - Het beroemde schilderij Het puttertje krijgt een eigen website. Het Mauritshuis in Den Haag, dat het kunstwerk in zijn bezit heeft, wil via Het puttertje in Vogelvlucht alles vertellen over het schilderij, het afgebeelde vogeltje en de maker ervan, Carel Fabritius.

Door ANP - 9-2-2017, 11:37 (Update 9-2-2017, 11:37)

Het is de eerste in een reeks topstukken die het museum op deze manier wil uitlichten, zo liet het donderdag weten. Via de website wil het Mauritshuis de verhalen rondom schilderijen tot leven brengen en ze wereldwijd toegankelijk maken.

Het puttertje is een van de weinige meesterwerken van Carel Fabritius die bewaard zijn gebleven. Op het portret staat een vogeltje dat aan een ketting voor zijn zaadbakje zit tegen een witgepleisterde muur. Het werk is voor velen een inspiratiebron. Zo schreef Donna Tartt een boek waarin het schilderij een hoofdrol speelt en maakte componist Antonio Vivaldi een fluitconcert over het vogeltje. Volgens De Schotse National Gallery in Edinburgh, waar het schilderij vorig jaar te zien was, is Het puttertje een van de mooiste en meest mysterieuze schilderijen uit de Nederlandse Gouden Eeuw.