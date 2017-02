Museum Volkenkunde stort zich op Japan

LEIDEN - Museum Volkenkunde in Leiden stort zich in de komende zomerperiode op Japan. Daar is alle reden voor, aldus een woordvoerder: ,,Pokémon, Hello Kitty, robots en samoerai: het zijn wereldberoemde iconen van de Japanse beeldcultuur. Japan staat bekend om eeuwenoude tradities en tegelijk is het hip and happening met opvallende visuele uitingen en een uitzinnige fancultuur.''

Door ANP - 8-2-2017, 12:12 (Update 8-2-2017, 12:12)

Van half april tot half september is daarom de grote tentoonstelling 'COOL JAPAN: wereldwijde fascinatie in beeld' te zien.

Museum Volkenkunde laat naar eigen zeggen met met onder meer historische topstukken uit de eigen Japancollectie zien dat ,,de iconen van nu in een lange traditie staan''.