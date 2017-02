De kleine walvis blijft scoren, Hofman volgt

AMSTERDAM - De kleine walvis van Benji Davies is nog steeds het bestverkochte boek in Nederland. De mini-editie, met gratis app, staat voor de tweede week op de eerste plaats van de Boeken Top 10. De grote versie van het boek bezet de zesde plek.

Door ANP - 8-2-2017, 12:06 (Update 8-2-2017, 12:06)

In het kinderboek vindt Boy, die met zijn vader en zes katten in een vissershuisje woont, een kleine walvis op het strand. Het is het begin van een bijzondere vriendschap. De kleine walvis is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2017 en staat dit jaar centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen.

De gedichtenbundel Gedichten van de broer van Roos van televisiepresentator en YouTuber Tim Hofman is een plaatsje gestegen en bezet nu de tweede plek. Bestseller Judas van Astrid Holleeder doet het nog steeds goed. De familiekroniek completeert deze week de top 3.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Benji Davies - De kleine walvis (mini-editie)

2. (3) Tim Hofman - Gedichten van de broer van Roos

3. (2) Astrid Holleeder - Judas. Een familiekroniek

4. (-) Pierre Jarawan - De zoon van de verhalenverteller

5. (5) Fajah Lourens - Killerbody dieet

6. (4) Benji Davies - De kleine walvis

7. (6) Han van Bree - Het aanzien van 2016

8. (45) Colson Whitehead - De ondergrondse spoorweg

9. (-) E.O. Chirovici - Boek der spiegels

10. (-) Elena Ferrante - De geniale vriendin