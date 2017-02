Balletwereld houdt eerste 'top'

AMSTERDAM - Met 'Positioning Ballet' organiseert Het Nationale Ballet komend weekeinde in Amsterdam de eerste internationale balletconferentie voor klassieke gezelschappen. Verwacht worden artistiek directeuren van The Royal Ballet, het American Ballet Theatre, het Mariinsky Theatre, het San Francisco Ballet, het National Ballet of Canada en het English National Ballet en verder choreografen, dansers en andere balletdeskundigen.

8-2-2017

Volgens artistiek directeur Ted Brandsen van Het Nationale Ballet moeten gezelschappen kritisch blijven kijken naar hun eigen werk. Dat zijn ze aan hun publiek verplicht. ,,Je moet constant alert blijven, je kunt je positie niet als vanzelfsprekend aannemen.'' Ook ballet moet reflecteren op de ontwikkelingen en veranderingen in het land waar het actief is.

,,Je bent als artistiek directeur van een klassiek gezelschap vaak ook de enige in je land, terwijl het toch goed is om van gedachten te wisselen met collega's. Je spreekt elkaar wel incidenteel, maar er is nog geen internationaal platform om kwesties te bespreken als: hoe blijven we relevant en hoe kunnen we meer mensen bereiken?'', aldus Brandsen tegen het ANP.

Speciale programma's

,,We zien bijvoorbeeld dat er bij ons nog steeds minder gekleurde kinderen naar balletles gaan. In Engeland en de Verenigde Staten zijn speciale programma's daarvoor. Daar ben ik benieuwd naar'', aldus Brandsen.

Tijdens de conferentie moet onder meer ook worden gekeken naar dans als erfgoed. ,,Een ballet bestaat alleen als het wordt uitgevoerd en lang niet alle choreografieën zijn goed gedocumenteerd. Het is niet zo dat één versie de authentieke is. Je kunt het niet vergelijken met de tekst van een toneelstuk.'' Aan de orde komt het belang van het blijven dansen van de grote meesterwerken, die een breed publiek aanspreken.

Drie wereldpremières

,,In 1890 werd er fysiek en technisch heel anders gedanst.'' Voor zover dat te achterhalen is, spreekt het de moderne mens minder aan. ,,Hoe behouden we dan de wortels van wat er destijds in een aristocratische omgeving ontstond?''

De conferentie heeft plaats van 10 tot en met 12 februari. Tegelijkertijd met de internationale balletconferentie brengt Het Nationale Ballet een programma met drie wereldpremières en hoogtepunten uit het recente balletrepertoire van het gezelschap. ,,We zijn er trots op, maar het is ook heel spannend om de collega's ons werk te laten zien, want geen kritischer toeschouwers dan andere dansers en balletdirecteuren'', aldus Brandsen.