Bij Koster is lichaam gereduceerd tot object

BEVERWIJK - Nadat ze het jaar daarvoor al bij de top drie zat, won Guda Koster (59) in 2015 de coverwedstrijd van de VPRO-gids. ‘Sterk beeld, goed uitgevoerd, origineel, eigen stijl’, vond de jury. Ze exposeert van 7/2 tot 20/3 bij KEK, in de bovenruimte van het Kennemer Theater in Beverwijk.

Door Ton de Lange - 7-2-2017, 17:26 (Update 7-2-2017, 17:26)

De Amsterdamse kunstenares – geboren in Alkmaar en opgegroeid in Bergen – maakt zo’n acht jaar deel uit van de adviescommissie voor kunst in Zaanstad. In die gemeente deed ze tevens...