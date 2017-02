NPO komt met Partijwijzer voor jongeren

HILVERSUM - Jongeren die voor het eerst mogen stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen kunnen vanaf dinsdag terecht bij de Partijwijzer van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Jongerenzenders NPO 3, NPO 3FM en NPO FunX duiken de komende twee maanden in de verkiezingsstrijd en informeren hun achterban op televisie, radio en online.

Door ANP - 7-2-2017, 14:56 (Update 7-2-2017, 14:56)

Met de Partijwijzer kunnen de 800.000 jongeren die op 15 maart voor het eerst naar de stembus gaan, ontdekken welke partijen bij ze passen. De NPO wil de jeugdige kiezers hiermee motiveren hun stem uit te brengen. Het is de eerste keer dat de omroep met dit initiatief komt.

Verder volgt journalist en voormalig Kamerlid Myrthe Hilkens in het programma What the Hague?! (NTR) op NPO 3 de politieke campagnes. De vierdelige serie begint op donderdag 16 februari. Van 6 tot en met 14 maart is op dezelfde zender elke werkdag 'Rutger & Maxim kiezen partij' te zien, met PowNed-makers Rutger Castricum en Maxim Hartman.

Op radiozender 3FM komen lijsttrekkers voorbij, die aan de tand worden gevoeld door luisteraars. FunX organiseert verder een debat op 8 maart in het centrum van Den Haag, waarin VVD, PvdA, D66, GroenLinks en Denk met elkaar het gesprek aan gaan over onderwerpen die jongeren aanspreken.