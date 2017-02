Mondriaan/De Stijl-jaar wordt nu echt menens

DEN HAAG - Nederland viert in 2017 de (vernieuwing van de) vormgeving in de afgelopen honderd jaar. Tientallen evenementen hebben plaats onder het motto 'Mondriaan tot Dutch Design'. Het feestjaar is al wat stilletjes begonnen, maar kan inmiddels niemand meer ontgaan, zeker niet in Den Haag. Daar heeft het stadhuis zelfs een make-over in de stijl van Mondriaan gekregen, tot enthousiasme van de bevolking.

Door ANP - 7-2-2017, 14:42 (Update 7-2-2017, 14:42)

Het Haagse Gemeentemuseum bezit de belangrijkste collectie Mondriaans van het land, zo'n driehonderd. Die zijn vaak op reis, maar van de zomer zijn ze allemaal thuis, in één grote overzichtstentoonstelling: 'De ontdekking van Mondriaan’. Er komt ook een reconstructie van Mondriaans Parijse atelier. Maar het museum pakt vanaf dit weekeinde eerst uit met 'Piet Mondriaan en Bart van der Leck - de uitvinding van een nieuwe kunst’. Koning Willem-Alexander opent haar zaterdagmiddag.

Aanleiding voor al het feestgedruis is dat een eeuw geleden het tijdschrift De Stijl werd opgericht door Theo van Doesburg. Met onder anderen Piet Mondriaan, Bart van der Leck en Gerrit Rietveld vormde hij ook de gelijknamige kunstbeweging. Ze wilden aansluiten op moderne ontwikkelingen, en dan vooral met eenvoudige vormen en primaire kleuren en zwart, wit en grijs. De Stijl is nog steeds van invloed op de kunst, de architectuur en het ontwerpen van nu.

Steeds heel geliefd

,,In de mode of de vormgeving van magazines. Op verpakkingen, in advertenties of in videoclips. De kleurencombinatie van rood, geel en blauw die De Stijl iconische status heeft gegeven, is nog steeds heel geliefd'', aldus het Gemeentemuseum. ,,De tentoonstelling 'Piet Mondriaan en Bart van der Leck. De uitvinding van een nieuwe kunst' vertelt het verhaal van de vriendschap en wederzijdse beïnvloeding tussen twee schilders die heeft geleid tot het inhoudelijk fundament van De Stijl.''

Het blijft in Den Haag niet bij exposities en een stadhuis in een Mondriaanjas. Een Mondriaanpakket waarmee Haagse winkels op de Mondriaantoer kunnen was meteen uitverkocht. En ook aan de kinderen is gedacht, met een speciaal prentenboek over een kat die op bezoek gaat bij negen kunstenaars die op de een of andere manier te maken hebben met De Stijl. De bekende striptekenaar en ontwerper Joost Swarte maakte het.