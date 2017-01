Nederlands meisje is beste jeugdfotograaf

DEN BOSCH - De elfjarige Dewi Baggerman uit Zoetermeer heeft de internationale fotowedstrijd National Geographic Kids 2016 gewonnen. Haar kleurrijke tulpenfoto werd gekozen uit meer dan 46.000 inzendingen uit tien landen. Dat heeft National Geographic donderdag gemeld.

Door ANP - 26-1-2017, 14:16 (Update 26-1-2017, 14:16)

Dewi maakte de winnende foto in de Keukenhof. Ze fotografeerde de tulpen vanuit een laag standpunt, waardoor het een woud van tulpen lijkt.

Volgens National Geographic zijn Nederlandse kinderen erg goed in fotografie. De nummer twee van dit jaar was een meisje uit Rhoon en de winnaar van vorig jaar was ook een Nederlandse.