Grootse viering zeventig jaar Kylián

ANP Grootse viering zeventig jaar Kylián

DEN HAAG - Choreograaf Jiří Kylián wordt 21 maart zeventig jaar. Dat wordt in zijn woonplaats Den Haag gevierd met het festival Celebrating Kylián! Op het programma staat niet alleen dans, maar ook de wereldpremière van Scalamare, de film die Kylián recent heeft gemaakt.

Door ANP - 26-1-2017, 13:58 (Update 26-1-2017, 13:58)

Hoewel de dansers Sabine Kupferberg (Kyliáns levenspartner) en Peter Jolesch daarin spelen, is het geen echte dansfilm. De twee spelen een paar dat terugkijkt op zijn veertigjarig samenzijn, maar ook vooruitblikt. Kylián kreeg het idee voor de film in Italië, waar hij een plek aan zee bezocht: ,,Ik was gefascineerd door de symboliek van de plek - de zee die geeft en neemt - en door de lichtval op de trappen, waarop ik mijn eigen schaduw in geometrische patronen uiteen zag vallen.''

Het festival wordt verder heel gevarieerd. ,,Binnen Kyliáns oeuvre zijn verschillende stijlperioden te onderscheiden'', aldus een woordvoerder van het festival. ,,Hij werd in de jaren zeventig en tachtig met Nederlands Dans Theater wereldberoemd met zijn neoklassieke choreografieën met folkloristische motieven, sterk emotioneel en vol virtuoos, soepel partnerwerk. In de jaren negentig werd zijn vocabulaire grilliger, weerbarstiger. Er was vaker sprake van duistere emoties en onbehagen. Gaandeweg werd zijn danstaal weliswaar soberder, met invloeden van Japanse, minimalistische esthetiek, maar niet minder complex.''

Onder de gezelschappen die het feest meevieren is Les Ballets de Monte Carlo, dat onder meer 'Chapeau' gaat dansen, de choreografie die Kylián maakte ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de toenmalige koningin Beatrix.

Onder de medewerkenden aan het festival zijn de organisatie van het Holland Dance Festival, het Zuiderstrandtheater, het Korzo Theater en het Nederlands Dans Theater, waarmee de in Praag geboren choreograaf zo lang zo nauw verbonden was. In het najaar is in het Zuiderstrandtheater ook een tentoonstelling over die samenwerking.