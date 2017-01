Ed Sheeran komt in april naar Ziggo Dome

AMSTERDAM - Ed Sheeran gaat in het voorjaar op tournee en doet daarbij ook Nederland aan. Op maandag 3 en dinsdag 4 april treedt hij op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Concertorganisatie Mojo begint donderdag 2 februari met de kaartverkoop voor de twee concerten.

Door ANP - 26-1-2017, 12:48 (Update 26-1-2017, 12:48)

De tournee begint op 17 maart in Italië en loopt tot eind juni. De roodharige zanger uit Suffolk voert in vele landen over de hele wereld de hitlijsten aan met zijn recent uitgebrachte singles Shape Of You en Castle On The Hill.