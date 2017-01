Elf César-nominaties voor Verhoevens Elle

ANP Elf César-nominaties voor Verhoevens Elle

PARIJS - Paul Verhoevens film Elle is de grote favoriet bij de Césars, de belangrijkste Franse filmprijzen. De thriller is elf keer genomineerd voor onder meer beste film en beste regie.

Door ANP - 25-1-2017, 11:33 (Update 25-1-2017, 11:33)

Hoofdrolspeelster Isabelle Huppert is genomineerd voor beste actrice. Zij speelt een vrouw die op zoek gaat naar haar verkrachter. De Franse actrice werd dinsdag ook al genomineerd voor een Oscar.

De Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit maakt ook kans op een César. Zijn film The Red Turtle, over een man die op een onbewoond eiland bevriend raakt met een schildpad, is genomineerd in de categorie beste animatie. Dudok de Wit is eveneens in de race bij de Oscars. In de categorie beste buitenlandse film is de Duitse komedie Toni Erdmann genomineerd, met een bijrol voor actrice Hadewych Minis.

De prijzen worden op 24 februari in Parijs verdeeld. Overigens maakt Elle geen kans meer op een Oscar. Op de shortlist van de Academy Award voor beste buitenlandse film, die half december verscheen, ontbrak de titel.