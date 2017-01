Andries Knevel is weer op de been

HILVERSUM - Het gaat langzaamaan weer beter met presentator Andries Knevel. Na een ernstige legionellabesmetting, met als gevolg een dubbele longontsteking, is hij weer fit genoeg om twee uur per week te werken. Dat vertelde de EO-coryfee zaterdagavond in het radioprogramma EO Live op NPO Radio 5, waar hij te gast was en vertelde over zijn herstel.

De 64-jarige Knevel werd op 1 november in het ziekenhuis opgenomen op de intensive care nadat hij erg ziek was geworden door de besmetting. Hij lag een maand in het ziekenhuis, waarvan 21 dagen op de intensive care. In het ziekenhuis viel hij 11 kilo af. ,,Ik ben nu zeven weken thuis, van de arts moet ik veel marcherend lopen om mijn longen weer open te krijgen. Het gaat naar omstandigheden goed met me.''