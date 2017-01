McCartney eist rechten Beatles-nummers terug

NEW YORK - Popster Paul McCartney eist voor een rechter in New York de rechten terug over nummers van de The Beatles van muziekuitgeverij Sony/ATV. De claim van McCartney is een gevolg van het volgens hem verstrijken van het auteursrecht van de uitgeverij.

De 74-jarige Engelse popzanger en songwriter baseert zich op een Amerikaanse wet uit 1976 die stelt dat de oorspronkelijke artiest, kunstenaar, schrijver of componist het 'copyright' na 35 jaar kan terugvorderen. Onder de nummers die McCartney terugeist zijn volgens The New York Times All You Need Is Love, Let It Be, Love Me do en I Want to Hold Your Hand. McCartney heeft woensdag de claim ingediend bij een rechter in Manhattan.

De wereldberoemd geworden songs zijn in de jaren 1962-1971 opgenomen in aanvankelijk Britse contracten voor de exploitatie van het werk van de popgroep en later verhandeld. Wijlen Michael Jackson kocht de auteursrechten op veel Beatles-nummers in 1985 en met zijn joint venture met Sony kwamen ze in handen van Sony/ATV. De terugvordering zal stap voor stap moeten verlopen en McCartney aast eerst op de eerste hit van de groep, Love Me Do.

Sony/ATV vindt het jammer dat McCartney ,,deze onnodige en voortijdige stap heeft genomen''. ,,De onderneming heeft altijd nauw samengewerkt met sir Paul McCartney en de erven van John Lennon''.