Nederlandse première dansfilm over WO I

ANP Nederlandse première dansfilm over WO I

DEN HAAG - Den Haag is van eind januari tot half februari weer een hotspot voor dansliefhebbers. Het Haagse productiehuis en theater Korzo organiseert dan voor de achttiende keer CaDance, dat tijdens deze aflevering 24 producties biedt waarvan zestien premières. Er is op 28 januari ook een bijzondere Nederlandse filmpremière: Young Men, een dansfilm van 74 minuten over de jonge soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog, gefilmd in Noord-Frankrijk.

Door ANP - 16-1-2017, 10:09 (Update 16-1-2017, 10:09)

Young Men is gemaakt door onder anderen de aan Korzo verbonden choreograaf Ivãn Perez. Perez maakte eerder een voorstelling onder die titel met het Britse dansgezelschap BalletBoyz. Deze trok in Londen volle zalen. Afgelopen herfst was de film met de BalletBoyz te zien op de BBC. De muziek is van Keaton Henson.

Het thema van deze CaDance is 'The Art of Seeing'. Volgens de festivalorganisatie zoeken dansmakers steeds meer het contact met het publiek en willen ze er actief mee in gesprek: ,,Een kunstwerk wordt immers pas afgemaakt met de beleving van de kijker die er haar eigen betekenis aan toekent'', aldus een woordvoerster. Er wordt ook echt werk van gemaakt tijdens het festival. Behalve de voorstellingen zijn er bijvoorbeeld gesprekken met publiek, diners met makers en colleges. Studio's worden opengesteld.

Het openingsprogramma op 27 januari biedt onder meer een combinatie van dans, concert en talkshow. Choreograaf Amos Ben-Tal maakte samen met Spinvis, die hij ontmoette op Oerol, het programma Howl.