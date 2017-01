Exorcist-schrijver Blatty overleden

NEW YORK - William Peter Blatty, auteur van de roman The Exorcist en scenarioschrijver van de gelijknamige film, is donderdag op 89-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Maryland overleden. Dat melden Amerikaanse media vrijdag.

Door ANP - 13-1-2017, 18:21 (Update 13-1-2017, 18:21)

Blatty maakte het meest furore met zijn roman uit 1971 over een door een duivel bezeten kind. Het beeld van de demonische Regan werd iconisch onder horrorfans en het boek werd een enorme bestseller. Blatty won een Oscar voor het scenario van zijn eigen boek en schreef en regisseerde later een vervolgfilm in 1990 The Exorcist III.

Blatty werd in 1928 in New York geboren, maar begon pas eind jaren vijftig met schrijven. Zijn eerste boek kwam in 1960 uit en was een autobiografie, getiteld Which Way to Mekka, Jack? en werd gevolgd door een aantal komische romans. Ondanks goede recensies wilde hij niet echt doorbreken als schrijver, tot 1971, toen The Exorcist uitkwam.