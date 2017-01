Opnieuw meer bezoekers voor bioscopen

AMSTERDAM - De bioscopen in ons land hebben in 2016 opnieuw meer bezoekers getrokken. In totaal waren er 34.177.932 bioscooopbezoeken, 3,7 procent meer dan het jaar ervoor. De Nederlandse film was echter minder populair. Ruim 12 procent bezocht een film van eigen bodem tegen bijna 19 procent vorig jaar.

Door ANP - 10-1-2017, 14:12 (Update 10-1-2017, 14:12)

Bridget Jones's Baby scoorde met bijna 2 miljoen bezoekers het hoogst, gevolgd door Finding Dory (bijna 1,1 miljoen) en Huisdiergeheimen (ruim 1 miljoen). De film Soof 2 was met 542.036 bezoekers de best bezochte Nederlandse film, met op nummer twee Rokjesdag (401.649) en Woezel en Pip: de Film (225.446).

Ook de totale omzet uit de verkoop van kaartjes nam toe met 4,3 procent in vergelijking met 2015 tot 287.617.090 euro. De groei is onder meer te danken aan investeringen in nieuwe locaties, renovaties en verbouwingen van filmzalen. Ook is er geld gestoken in technologische vernieuwingen, maakten de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Filmdistributeurs Nederland (FDN) dinsdag bekend op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in Pathé Tuschinski in Amsterdam. Vorig jaar kwamen er vijftig filmzalen bij met in totaal zo'n 9500 extra stoelen.

De gemiddelde prijs voor een bioscoopkaartje steeg met 0,5 procent naar 8,42 euro.