Drie Nederlandse exposities in Louvre

PARIJS - Het Louvre in Parijs wijdt dit voorjaar drie speciale exposities aan Nederlandse kunst. Het gaat om 'Vermeer en de meesters van de genreschilderkunst', verder een tentoonstelling van schilderijen die in de Gouden Eeuw in Leiden en omgeving zijn gemaakt (uit de verzameling van Thomas en Daphne Kaplan) en nog een expositie van tekeningen van het dagelijkse leven in het Holland van de Gouden Eeuw.

Door ANP - 2-1-2017, 17:43 (Update 2-1-2017, 17:43)

Het museum heeft dan een renovatie achter de rug van een aantal zalen die zijn gewijd aan Noord-Europese kunst uit de zeventiende-, achttiende- en negentiende eeuw.

In de Fondation Custodia in Parijs is in dezelfde periode een expositie van Hollandse schilderijen uit de zeventiende eeuw met de tekeningen die er als studies aan vooraf gingen.