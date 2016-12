Het mysterie leeft voort

Foto AFP/Roberto Schmidt Prince was een icoon van zijn (muzikale) tijdperk.

MINNESOTA - Prince’s laatste tweet, van 18 april van dit jaar, suggereert dat er een nieuwe plaat aan komt. Gezien de afbeelding zou dat een concertregistratie van ’Piano & a microphone’, waarmee hij op dat moment door de Verenigde Staten toert, kunnen zijn.

Door Robbert Minkhorst - 30-12-2016, 16:14 (Update 30-12-2016, 16:46)

Zou, want achtenhalve maand later is Prince dood en weet nog niemand wat er met zijn muzikale erfenis gaat gebeuren. Onlangs is wel ’4Ever’ uitgebracht, een gerecycled maar incompleet overzicht van zijn imposante oeuvre.

Prince werd in de vroege ochtend...