ANP 'George had een van God vergeven stem'

AMSTERDAM - ,,Vanaf dat hij solo ging is hij het tienerimago van Wham! wel ontgroeid. Hij heeft absoluut mooie platen gemaakt, met een van God vergeven stem.'' Dat zegt popmuziekkenner Leo Blokhuis over George Michael. De zanger overleed zondag in zijn huis in het plaatsje Goring-on-Thames in de regio South East England op 53-jarige leeftijd.

Door ANP - 26-12-2016, 1:15 (Update 26-12-2016, 1:15)

Volgens Blokhuis heeft Michael altijd tegen veel vooroordelen moeten vechten en was hij later niet te beroerd om dingen in zijn platen te benoemen.

,,Hij was bezig met nieuw werk en ik was reuze benieuwd hoe dat eruit zou zien'', stelt Blokhuis. George Michael was begonnen aan een documentaire ,,waarin hij veel zou vertellen, dat was interessant geweest''.

Blokhuis roemt de manier waarop de zanger zijn werk en muziek aanpakte: ,,Hij had bijna de aanpak van een singer/songwriter, heel integer in zijn werk. Het was echt meer dan een commercieel dingetje.''

Blokhuis maakt deze dagen dagelijks een tv-programma dat verband houdt met de op Radio 2 uitgezonden Top 2000. Blokhuis zegt er over na te denken hoe het overlijden van George Michael een plek in dat programma kan krijgen.