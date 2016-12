RTL stopt met teletekst

HILVERSUM - RTL stopt volgend jaar met teletekst. RTL TEXT verdwijnt per 1 april. Doordat veel functies tegenwoordig zijn terug te vinden op nieuwssites, social media en de elektronische programmagids, raadplegen steeds minder mensen het medium. Daardoor is het niet meer rendabel, maakte RTL donderdag bekend.

Door ANP - 22-12-2016, 13:43 (Update 22-12-2016, 15:24)

De pagina's 888 en 889 blijven wel benaderbaar als bron voor de ondertiteling voor doven en slechthorenden.

NOS Teletekst piekert niet over een dergelijke stap. Het gaat volgens de NOS uitstekend. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking gebruikt teletekst via de televisie, zo'n 4,6 miljoen mensen per week. Via de NOS-app gebruiken 600.000 mensen per dag teletekst, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Teletekst is volgens de omroep een uitstekend middel om de nieuwsconsument te bereiken.