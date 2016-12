Museum Oud Amelisweerd voor een jaar gered

UTRECHT - Museum Oud Amelisweerd (MOA) in Bunnik kan in 2017 de deuren openhouden. Donderdag hoorde de museumdirectie dat stad en provincie Utrecht en de gemeente Bunnik toch 75.000 euro willen steken in het noodlijdende museum. In 2017 laat de gemeente Utrecht onderzoeken of en hoe het in 2014 geopende museum langer open kan blijven.

MOA is gevestigd in landhuis Amelisweerd. Het museum staat in de gemeente Bunnik, het landhuis is van de gemeente Utrecht. In het MOA is de collectie van kunstenaar Armando ondergebracht, nadat diens museum in Amersfoort afbrandde. Het museum bezit ook een bijzondere collectie Chinees zijden behang.

Hoewel kunstkenners lovend zijn over MOA, besloot Utrecht eerder dit jaar toch om er geen geld meer in te steken. Toen MOA werd gerealiseerd is namelijk afgesproken dat het museum zichzelf moest kunnen redden. Desondanks is vorig jaar al geld geleend. Ditmaal strijken de gemeenten de hand over het hart na aandringen door de kunstwereld. De museumdirectie overweegt de kosten te drukken door een deel van de Armando-collectie af te stoten.