ANP Opvolger Gijp bestormt Boeken Top 10

AMSTERDAM - Het nieuwe boek over René van der Gijp van auteur Michel van Egmond bestormt de Boeken Top 10. De wereld volgens Gijp, het langverwachte vervolg op de bestseller Gijp uit 2012, komt nieuw binnen op de eerste plek. Ook op de tweede plaats staat een nieuwkomer, Je hebt wél iets te verbergen van Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis. De levens van Jan Six van Geert Mak, die de lijst drie weken lang aanvoerde, is gezakt naar de derde plek.

Door ANP - 21-9-2016, 14:00 (Update 21-9-2016, 14:00)

Het boek over Van der Gijp, wiens levenspartner Danielle van Sijthoff eerder dit jaar overleed, laat de lezer volgens Overamstel Uitgevers kennismaken met het oude en het nieuwe leven van het media-fenomeen. ‘’In een hartveroverend en bij vlagen excentriek relaas over de dood, over de liefde tussen vader en zoon, over humor als er eigenlijk niets te lachen valt, over verlies en schuldgevoel, maar bovenal over de kracht van voetbal als troost.’’

In Je hebt wél iets te verbergen: over het levensbelang van privacy willen onderzoeksjournalisten Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis laten zien dat privacy het meest bedreigde mensenrecht van deze tijd is. Ze tonen welke gegevens mensen allemaal weggeven en aan wie en welke gevolgen dat heeft.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1 (-) Michel van Egmond - De wereld volgens Gijp

2 (-) Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis - Je hebt wél iets te verbergen

3 (1) Geert Mak - De levens van Jan Six

4 (3) Fajah Lourens - Killerbody dieet

5 (4) Saskia Noort - Huidpijn

6 (2) Sander Donkers - Hay

7 (6) Griet Op de Beeck - Vele hemels boven de zevende

8 (5) Griet Op de Beeck - Kom hier dat ik u kus

9 (7) Vivian den Hollander en Dagmar Stam - Naar opa en oma Pannenkoek

10 (8) Hendrik Groen - Pogingen iets van het leven te maken