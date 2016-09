Alkmaarse rapper Boef opnieuw aangehouden

ANP Alkmaarse rapper Boef opnieuw aangehouden

TILBURG - De omstreden rapper Boef is in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt in Tilburg. Hij was net twee dagen op vrije voeten na een eerdere aanhouding in Rotterdam. Op foto's en een filmpje op internet is te zien dat de omstreden rapper en vlogger uit Alkmaar door agenten wordt meegenomen. Waarom precies, is niet duidelijk.

Door ANP - 17-9-2016, 8:29 (Update 17-9-2016, 9:11)

De politie en het management van de rapper waren zaterdagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar. Bij de arrestatie in Tilburg verzette de rapper zich niet. Hij zou optreden in de Tilburgse club Epic.

Boef (23) werd vorig weekend in Rotterdam gearresteerd nadat hij in een filmpje op internet had opgeroepen om naar Tilburg te komen om daar te gaan vechten. Die actie was gericht tegen de Tilburgse rapper Para Soma en diens aanhang. De van opruiing verdachte Boef was juist donderdag vrijgelaten. Hij blijft volgens de politie verdachte.

Niet welkom

Vanwege de ophef rond zijn persoon hebben zaaleigenaren, onder meer in Dordrecht, Eindhoven en Tilburg, optredens geannuleerd. Volgens het Dordtse poppodium Bibelot was de rapper daar zaterdag sowieso niet welkom, omdat hij zich na zijn vrijlating ,,wederom beledigend en bedreigend'' heeft uitgelaten in de richting van de politie.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hem vrijdag in Tilburg gehoord over de beledigingen van agenten in zijn vlogs. Na het verhoor is hem door het OM een dagvaarding voor een zitting van de politierechter meegegeven. Boef riep zijn fans eerder deze week op niet naar zijn woning te komen omdat buurtbewoners hadden geklaagd over overlast.