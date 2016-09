De lol was eraf voor Pietje Paniek

HILVERSUM/LEIDEN - De Leidse komiek Jochem Myjer stopte vorige jaar met zijn rol als Pietje Paniek in het Sinterklaasjournaal vanwege de beangstigende situatie in de wereld en alle extra veiligheidsmaatregelen die eruit voortvloeiden. De zwarte-pietendiscussie had er niets mee te maken. Dat zei hij vrijdagavond in NTR-televisieprogramma College Tour.

Door Binnert Jan Glastra b.glastra@hollandmediacombinatie.nl - 16-9-2016, 22:30 (Update 17-9-2016, 6:45)

Piet Paniek had er geen lol meer in

Tegenover interviewer Twan Huys gaf Myjer voor het eerst publiekelijk tekst en uitleg. Hij stapte na zes jaar op, samen met Erik van Muiswinkel, die er na achttien jaar mee stopte.

Kort daarop hield ook presentatrice Dolores Leeuwin het voor gezien. Van Muiswinkel en Leeuwin vonden dat Zwarte Piet moest veranderen en dat de omroep dat te langzaam deed. Myjers motieven bleven onduidelijk.

Het blijkt een combinatie van vrees voor agressie en een innerlijke strijd over de veiligheidsmaatregelen die tegenwoordig nodig zijn bij het kinderfeest waar hij enorm van houdt.

De aanslagen in Parijs, letterlijk op de vooravond van de intocht, kwamen hard binnen.

,,Heel de wereld staat in brand en ik sta zo direct pepernoten te gooien’’, besefte hij bij de intochtvoorbereiding. ,,En dan was er ook nog het gerucht dat een hele bus anti-zwartepietdemonstranten een vak zou krijgen, en dat ze met tomaten zouden gooien enzo. Ik was bang.’’

,,En dan kom je met die stoomboot de hoek om met links van me, dacht ik, een obesitaspiet. Maar dat was een piet met een kogelvrij vest, twee pistolen en traangasgranaten. Dan denk je steeds: als er maar niets gebeurt, als er maar niets gebeurt... De lol is er dan af.’’