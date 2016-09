Jan Weissenbruch centraal in tentoonstelling in Teylers Museum

Collectie Jan Janssens De Grote Markt te Haarlem (ca 1860) Bekijk Fotoserie

HAARLEM - De tentoonstelling in Teylers Museum in Haarlem over Jan Weissenbruch (1822-1880) moet de schilder eindelijk eens definitief op de kaart zetten. Dat is tenminste de bedoeling van conservator Terry van Druten.

Door Leontien van Engelen - 7-9-2016, 9:51 (Update 7-9-2016, 9:51)

Vrijdag is de officiële opening van de expositie die simpelweg ’Jan Weissenbruch’ heet. Vanaf zaterdag is het publiek welkom. Jan Weissenbruch staat vooral bekend om zijn stadsgezichten en landschappen waarin sluizen, stadspleinen en -poorten en ophaalbruggen een prominente plek innemen.

De schilder is minder bekend dan zijn neef Jan Hendrik....