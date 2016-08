Filmfestival vanwege jubileum Michiel van Erp

AMSTERDAM - Filmmaker Michiel van Erp zit deze maand 25 jaar in het vak. Dat wordt gevierd met een filmfestival in de Amsterdamse bioscoop het Ketelhuis. Vanaf donderdag tot en met zondag zijn hier de beste films van zijn hand te zien.

Door ANP - 1-9-2016, 4:30 (Update 1-9-2016, 4:30)

Ook zijn er discussies, optredens en is er elke dag een ander thema rondom zijn werk, zoals LHBT en het koningshuis. De 52-jarige Van Erp brak halverwege de jaren negentig door met zijn televisiedocumentaireserie Lang Leve.. voor de VARA.

In 2001 maakte Van Erp zijn debuut als theaterregisseur met het stuk Mexico: The Paradise in Me, voor het theatergezelschap mugmetdegoudentand. En in 2003 richtte hij samen met Monique Busman het film- en televisieproductiebedrijf De Familie op.

Zijn vierdelige serie RAMSES, over zanger Ramses Shaffy, was een groot succes. Van Erp sleepte hiervoor veel belangrijke prijzen in de wacht, zoals de Zilveren Nipkowschijf en een Gouden Kalf. Recenter maakte hij de documentairereeks Hollands Welvaren en de film MH17: het Verdriet van Nederland, over de vliegramp in Oekraïne. Dit najaar is een tweedelig portret van zanger Gordon te zien bij RTL4.

Woensdagavond stond De Wereld Draait Door al helemaal in het teken van het jubileum. Van Erp keek samen met presentator Matthijs van Nieuwkerk terug op zijn veelzijdige carrière.