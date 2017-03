Rechter blokkeert aangepast inreisverbod Trump

ANP Rechter blokkeert aangepast inreisverbod Trump

HONOLULU - Een Amerikaanse federale rechter in Hawaï heeft woensdag de invoering geblokkeerd van het aangepaste inreisverbod van president Donald Trump. De magistraat oordeelde dat het nieuwe decreet nog steeds niet voldoet aan alle wettelijke eisen, meldt CNN.

Door ANP - 16-3-2017, 0:14 (Update 16-3-2017, 0:48)

De uitspraak kwam enkele uren voordat het nieuwe inreisverbod zou ingaan. De invoering moet nu worden opgeschort in hele land. De Amerikaanse regering had een maand uitgetrokken om een oorspronkelijke inreisverbod te herschrijven, omdat meerdere rechtbanken dwars lagen bij de invoering, tot publieke woede van Trump.

Het nieuwe verbod betreft de inwoners van de islamitische landen Jemen, Soedan, Somalië, Syrië, Libië en Iran. Het oorspronkelijke inreisverbod gold ook voor inwoners van Irak en ontzegde Syrische vluchtelingen voor onbepaalde tijd de toegang tot de VS.

Moslims

De rechter op Hawaï concludeerde dat ook het nieuwe decreet vooral bedoeld lijkt te zijn om moslims te weren uit de Verenigde Staten. Trump zei als presidentskandidaat meerdere keren moslims tijdelijk de toegang tot het land te willen ontzeggen.

Ook rechtbanken op andere plaatsen in de VS buigen zich nog over het nieuwe inreisverbod. Meerdere staten en organisaties die de rechten van immigranten verdedigen, vechten het decreet aan.