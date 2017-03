Onderzoek milieudienst VS naar eigen baas

ANP Onderzoek milieudienst VS naar eigen baas

NEW YORK - De Amerikaanse milieuorganisatie Sierra Club heeft de inspecteur-generaal van het nationaal Bureau Milieubescherming (EPA) gevraagd onderzoek in te stellen naar zijn eigen baas Scott Pruitt. Deze zou mogelijk de interne gedragsregels hebben overtreden met zijn uitlatingen over de schadelijkheid van kooldioxide. Pruitt zei vorige week in een tv-interview het te betwijfelen dat dit broeikasgas een belangrijke veroorzaker is van de klimaatverandering.

Door ANP - 15-3-2017, 20:08 (Update 15-3-2017, 20:08)

Advocaten van de Sierra Club hebben de onafhankelijk toezichthouder van EPA schriftelijk verzocht na te gaan of Pruitt de beleidsregels over wetenschappelijke integriteit heeft geschonden ,,Ik ben het er niet mee eens dat het een wezenlijke bijdrage levert aan de opwarming van de aarde die we zien'', zei Pruitt.

Het verzoek vergroot de spanning tussen de Amerikaanse milieubeweging en de regering Trump, die vindt dat de mondiale temperatuurstijging een leugen is om de Amerikaanse economie te verzwakken. De president nam verscheidene mensen die er net zo over denken op in zijn kabinet.