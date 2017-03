Arts is levensgevaarlijk beroep in Syrië

ANP Arts is levensgevaarlijk beroep in Syrië

UTRECHT - Sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 zijn in Syrië 247 artsen om het leven gekomen. Bovendien stierven nog eens 38 medisch studenten. In totaal kwamen er 814 'zorgprofessionals' om.

Door ANP - 15-3-2017, 19:22 (Update 15-3-2017, 19:22)

Dat meldt het Nederlandse blad Medisch Contact woensdag. Behalve de doden zijn er naar schatting nog eens 814 mensen uit de medische wereld gevangen gezet. Sommigen werden gemarteld. Medisch Contact baseert zich op een onderzoek door verscheidene organisaties, waarvan de resultaten door het Britse blad The Lancet zijn gepubliceerd.

Er is maar één conclusie, zeggen de onderzoekers: Syrië is voor medische professionals het gevaarlijkste land ter wereld. De onderzoekers zeggen dat de gezondheidszorg een doel op zich is geworden. Het regiem in Damascus verbiedt bijvoorbeeld medische hulp aan terroristen. Een arts die toch hulp verleent, is strafbaar.

Syrië telde ongeveer 42.000 artsen. Van hen zijn er 15.000 tot 27.000 het land ontvlucht. De Wereldgezondheidsorganisatie wordt opgeroepen krachtiger op te treden tegen de schendingen van mensenrechten in Syrië.