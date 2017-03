Russen aangeklaagd voor hacken van Yahoo

ANP Russen aangeklaagd voor hacken van Yahoo

WASHINGTON - De Verenigde Staten hebben twee Russische spionnen aangeklaagd voor het hacken van internetbedrijf Yahoo, waarbij de gegevens van een half miljard gebruikers werden buitgemaakt.

Door ANP - 15-3-2017, 18:41 (Update 15-3-2017, 18:41)

De Russen zijn medewerkers van de Russische geheime dienst FSB. Ze gingen onder meer aan de haal met namen, e-mailadressen en telefoonnummers van Yahoo-gebruikers. Het ministerie van Justitie in Washington deelde woensdag mee dat de hackers zich met de data van Yahoo ook toegang konden verschaffen tot sommige gegevens van Google.

De aanklacht komt op een moment dat de Amerikaans-Russische verhoudingen toch al moeizaam zijn. Reden is de beschuldiging dat de Russen door hacken hebben geprobeerd de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Moskou ontkent dat stellig.

De spionnen Dmitri Dokoetsjajev (33) en Igor Soesjgin (43) zetten de hackers Aleksei Belan en Karim Baratov aan het werk om Yahoo te 'kraken'. Belan ontkwam naar Rusland en Baratov is in zijn vaderland Canada opgepakt, waar hij vastzit. Hij is de enige van het viertal die is aangehouden. De opdracht van de hackers was bij Yahoo informatie over Amerikaanse regeringsmedewerkers te vergaren.