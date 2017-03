Turkse rechter wijst vrijlatingsverzoek af

ISTANBUL - Een Turkse rechter heeft het verzoek om vrijlating van Deniz Yücel, een correspondent van het Duitse weekblad Die Welt, afgewezen. De Duits-Turkse journalist zit sinds eind vorige maand vast, volgens de aanklacht wegens het maken van propaganda voor een terroristische organisatie en het aanzetten tot publiek geweld.

Door ANP - 15-3-2017, 17:28 (Update 15-3-2017, 17:28)

Als hij schuldig wordt bevonden, wacht hem een gevangenisstraf van maximaal tien jaar en zes maanden.

Yücel is de eerste Duitse verslaggever die werd opgepakt na de mislukte staatsgreep in juli. Zijn advocaat had vorige week een vrijlatingsverzoek ingediend. Een strafrechter in Istanbul weigerde dat woensdag omdat de aard van Yücels berichtgeving de grenzen van de persvrijheid in zijn visie heeft overschreden.