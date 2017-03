Republikeinen steunen aanpak opwarming aarde

NEW YORK - Zeventien Republikeinse leden van het Amerikaanse Congres hebben woensdag hun handtekening gezet onder een resolutie die de aanpak van opwarming van de aarde bevordert. Het gaat om een aanpak die 'economisch rendabel' is. Met hun besluit liggen de Republikeinen op ramkoers met president Trump.

Het wetsvoorstel is gelanceerd door drie Republikeinen in het Congres, Elise Stefanik van New York, Carlos Curbelo van Florida en Ryan Costello van Pennsylvania. Het voorstel voorziet in een studie naar de oorzaken en effecten, alsmede van aanvaardbare veranderingen van het globale en regionale klimaat.

Trump heeft steeds gezegd dat hij uit het Parijse klimaatakkoord wil stappen. Slechts schoorvoetend heeft hij toegegeven dat de mens 'enige' invloed op het klimaat heeft. Toch waren volgens hem de Chinezen de 'bedenkers' van het opwarmingsprobleem, bedoeld om het Amerikaanse bedrijfsleven te beconcurreren. Trump vindt de prijs van de reductie van broeikasgassen veel te hoog.