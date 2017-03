Erdogan wil af van stedenband met Rotterdam

ANKARA - De Turkse president Erdogan wil dat de stad Istanbul haar zusterband met Rotterdam verbreekt. Volgens de Turkse krant Hürriyet heeft de president premier Yildirim daar opdracht voor gegeven.

Door ANP - 15-3-2017, 14:09 (Update 15-3-2017, 14:09)

Aanleiding is de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije over het geweigerde bezoek van twee ministers afgelopen weekeinde. Een van de ministers, Fatma Betül Sayan Kaya, werd tegengehouden en weggestuurd toen ze het consulaat in Rotterdam binnen wilde gaan. Daarna ontstonden rellen onder Turkse Rotterdammers waarbij de politie ingreep.

Volgens Erdogan is het ,,onmogelijk om met zulke mensen'' een stedenband te hebben.