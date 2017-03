Doden bij bomaanslag in Damascus

DAMASCUS - Bij een bomaanslag op een gerechtsgebouw in de Syrische hoofdstad Damascus zijn woensdag zeker 25 doden en tal van gewonden gevallen. Het staatspersbureau SANA berichtte dat het een zelfmoordaanslag was. Doelwit was het paleis van justitie in het centrum van de stad. De dader blies zichzelf op toen de politie hem wilde tegenhouden bij de ingang.

Door ANP - 15-3-2017, 13:37 (Update 15-3-2017, 13:37)

Zaterdag vielen talrijke doden bij twee zelfmoordaanslagen in Damascus. De meeste slachtoffers waren sjiieten uit Irak. Een groep soennitische extremisten, Tahrir al-Sham, heeft de verantwoordelijkheid voor die aanslagen opgeëist.