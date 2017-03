Kraken wordt strafbaar in België

BRUSSEL - België gaat kraken net als in Nederland strafbaar stellen. De vier regeringspartijen hebben hier woensdag een akkoord over gesloten.

Door ANP - 15-3-2017, 12:13 (Update 15-3-2017, 12:13)

Het wordt voor eigenaren gemakkelijker een klacht in te dienen als iemand ongewenst hun woning heeft betrokken. Daarmee moet er een einde komen aan de ,,juridische grijze zone’’ die nu bestaat rond kraken en huisvredebreuk.

Zo moet de politie nu twee weken wachten voordat kan worden ingegrepen. Van die ,,kafkaiaanse toestanden'' begrijpt geen mens iets, aldus Sophie De Wit van regeringspartij N-VA. ,,Iedereen vindt het de logica zelve dat je van andermans spullen afblijft. Dat geldt vanaf nu dus ook voor je eigen woning.’’

Stroomversnelling

De discussie over kraken kwam onlangs in een stroomversnelling, toen de woning van een gezin in Gent werd gekraakt door Roma. De eigenaren waren op reis en stonden machteloos omdat kraken geen misdrijf is.

Het akkoord wordt nu vastgelegd in wetsteksten, waarna het parlement zich erover gaat buigen.