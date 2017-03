Hulpkonvooien na vier maanden weer naar Syrië

GENÈVE/DAMASCUS - Hulpverleners in Syrië hebben na vier maanden wachten voor het eerst weer hulpgoederen naar vier belegerde plaatsen kunnen brengen. Naar Fua en Kafraya, die worden belegerd door rebellen, zijn 58 vrachtwagens met hulpgoederen naar 40.000 mensen gebracht, zei een woordvoerder van het Internationale Comité van het Rode Kruis woensdag in Genève.

Door ANP - 15-3-2017, 12:11 (Update 15-3-2017, 12:11)

Sabadani en Madaja, die door regeringstroepen worden belegerd, is voorzien door achttien vrachtwagens met goederen voor 20.000 mensen.

De bewoners hebben het absolute minimum ontvangen, maar voldoende is het lang niet, zei de woordvoerster. ,,Het is absoluut niet genoeg om één keer in de vier tot zes maanden iets te krijgen.'' De hulporganisaties zijn gefrustreerd omdat vergunningen voor hulpkonvooien zeer traag worden verstrekt.

De vier plaatsen in het noordwesten en het centrum van Syrië waren maandenlang slachtoffer van getouwtrek om humanitaire hulp. Volgens de VN leven in de dertien belegerde gebieden in het door oorlog verscheurde land bijna 650.000 mensen. De meesten krijgen al maandenlang geen hulp van buitenaf.