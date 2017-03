Identiteit Kim Jong-nam door DNA bevestigd

KUALA LUMPUR - De identiteit van Kim Jong-nam, de in Maleisië vermoorde halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, is officieel vastgesteld aan de hand van DNA. Dit meldden de Maleisische autoriteiten woensdag.

Door ANP - 15-3-2017, 10:26 (Update 15-3-2017, 10:45)

De identiteit is bevestigd met behulp van DNA-materiaal van een van de kinderen kind van het slachtoffer. Eerder werd gemeld dat het om een zoon zou gaan. Kim Jong-nam werd 13 februari op de luchthaven van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur aangevallen. Twee vrouwen smeerden daar volgens de politie het uiterst giftige zenuwgas VX op zijn gezicht en Kim Jong-nam bezweek er snel aan.

Het slachtoffer reisde onder een andere naam, Kim Chol. Het stoffelijk overschot is door niemand geclaimd. Noord-Korea heeft niet bevestigd dat het de halfbroer van de dictator was. Kim Jong-nam, de oudste zoon van dictator Kim Jong-il (1942-2011), was uit Noord-Korea uitgeweken. Hij woonde naar verluidt in het Chinese Macao.