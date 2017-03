'Turkse hackers kraken Twitteraccounts'

Door ANP - 15-3-2017, 9:23 (Update 15-3-2017, 11:46)

Op 16 april wordt in Turkije het referendum gehouden over verandering van de grondwet waardoor president Erdogan meer macht krijgt. Onder de getroffen Twitteraccounts waren die van Amnesty International, de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund, de gemeente Amstelveen en de Nederlandse zangeres Caro Emerald.

Van de gehackte accounts waren er zeker 25 van internationale organisaties. Aan de getwitterde boodschappen zat een video die begint met een deel uit een toespraak van de Turkse president Erdogan. ,,Als we sterven, laten we dan als mannen sterven'', zegt het staatshoofd daarin.

De hack valt terug te voeren op het in Amsterdam gevestigde Twitter Counter, een analytische app die klanten laat zien hoeveel er over ze getwitterd wordt. Directeur Omer Ginor zegt dat het bedrijf in contact staat met Twitter en dat de verbinding tijdelijk is opgeschort. Ondertussen wordt onder meer onderzocht waar de hack vandaan komt en of de maatregelen ertegen afdoende zijn.