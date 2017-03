Honing trekt criminelen in Nieuw-Zeeland

ANP Honing trekt criminelen in Nieuw-Zeeland

WELLINGTON - De georganiseerde misdaad heeft het sinds kort in Nieuw-Zeeland gemunt op de bijenteelt. Door de torenhoge prijs die daar voor honing moet worden betaald, zijn bijenvolken en honingraten ineens big business en dat trekt ook gespuis, aldus politie en imkers.

Door ANP - 15-3-2017, 8:46 (Update 15-3-2017, 8:46)

De afgelopen zes maanden werden vierhonderd bijenvolken en honingraten in Nieuw-Zeeland gestolen, zo blijkt uit cijfers van de politie. Honing veroorzaakt een nieuwe ,,goudkoorts'', zegt Laurence Burkin van The True Honey Co.

De Nieuw-Zeelandse honing gaat soms voor omgerekend bijna honderd euro per kilo over de toonbank. Een bijenvolk kan meer dan 1300 euro opbrengen.