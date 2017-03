Drie asielzoekers zwaargewond bij brand

KASSEL - Bij een brand in een asielzoekerscentrum in het Duitse Kassel zijn drie mensen zwaargewond geraakt. De politie sluit niet uit dat er sprake is van brandstichting. Voordat de brand uitbrak, was er ruzie tussen verschillende bewoners. De gehele eerste verdieping brandde af. De meeste mensen konden op eigen kracht buiten komen.

Door ANP - 15-3-2017, 2:03 (Update 15-3-2017, 2:03)

De politie doet onderzoek.