Brazilië licht 83 politici door op corruptie

ANP Brazilië licht 83 politici door op corruptie

SAO PAOLO - De Braziliaanse justitie heeft het hooggerechtshof gevraagd tegen 83 politici een onderzoek in te stellen wegens corruptie. Daarmee is de kous niet af, want lagere rechtbanken hebben hetzelfde verzoek ontvangen over nog eens 211 andere politici.

Door ANP - 14-3-2017, 22:03 (Update 14-3-2017, 22:03)

De motor achter deze aanpak is de hoogste man bij het Braziliaanse Openbaar Ministerie, Rodrigo Janot. Overigens kunnen processen tegen corrupte politici en bewindslieden alleen voor het hooggerechtshof worden gehouden.

Een anonieme bron liet een week geleden weten dat Janot het hof tevens heeft verzocht belangrijke ministers in de regering van president Temer te onderzoeken. Ook zouden er senators van regeringspartij PMDB op de lijst van de openbaar aanklager staan. Temer volgde in 2016 als president Dilma Rousseff op. Zij moest het veld ook al ruimen wegens corruptie.