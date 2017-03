Blizzard New York blijkt 'laagje' sneeuw

NEW YORK - Weerdiensten hadden gewaarschuwd voor een verschrikkelijke sneeuwstorm die oostkust van de VS volledig zou lamleggen, maar dinsdag bleek in New York slechts een laagje van 15 centimeter te vallen. Fors minder dan de halve meter sneeuw die meteorologen eerder voorspelden.

Door ANP - 14-3-2017, 18:32 (Update 14-3-2017, 18:32)

Toch legde de sneeuw de miljoenenmetropool wel deels plat. De metro stopte met rijden op bovengrondse trajecten. In andere delen van het land was er overigens wel sprake van forse sneeuwval. Aan de oostkust van de VS zaten dinsdag 115.000 huizen zonder stroom en 5000 vluchten werden geannuleerd vanwege het slechte weer.

De staat New York had uit voorzorg scholen laten sluiten.