Alicante: na hitte de zondvloed

ALICANTE - Alicante is verrast door extreme weersveranderingen. Het populaire Spaanse vakantieoord aan de Costa Blanca kreeg drie dagen na de hittegolf een zondvloed te verwerken. Binnen 24 uur viel er 137 mm regen, ofwel 137 liter hemelwater per vierkante meter. Volgens de krant El Pais viel de helft van die hoeveelheid maandagnacht in twee uur tijd. Veel straten kwamen blank te staan, maar ongelukken deden zich niet voor.

Door ANP - 14-3-2017, 16:14 (Update 14-3-2017, 16:14)

De meteorologische dienst Aemet meldde dat er de laatste tachtig jaar pas drie keer zulke langdurige plensbuien zijn geweest. De vorige waren eind september en half oktober. In de herfst regent het in dat deel van Spanje altijd meer.

Gemiddeld noteert Alicante in de maand maart echter slechts 23 mm, gemeten in de periode 1981-2010. Voor de tijd van het jaar is het een record. Een ander record werd vrijdag gebroken. De thermometer gaf in de stad 32,5 graden Celsius aan, op het vliegveld zelfs 34 graden.